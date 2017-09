Zwölfjähriger springt vor Unfall vom Motorrad

11.09.2017 Hagen. Dank eines geistesgegenwärtigen Sprungs vom Motorrad ist ein Zwölfjähriger bei einem Unfall nur leicht verletzt worden. Der 58-jährige Fahrer des Motorrads war am Sonntag auf einer Landstraße bei Iserlohn von der Fahrbahn abgekommen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit einem Auto zusammen. Der Mann wurde gegen die Motorhaube des Wagens geschleudert und schwer verletzt. Sein junger Beifahrer sprang noch vor dem Zusammenprall vom Motorrad ab. Er zog sich lediglich Prellungen zu. Beide mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.