19.09.2018 Neustadt an der Weinstraße. Weil er nicht auf den Behandlungsstuhl beim Zahnarzt wollte, hat ein Zwölfjähriger die Polizei gerufen. Bei den Beamten beklagte er, dass ihn seine Mutter körperlich angegriffen habe.

Weil er nicht zum Zahnarzt wollte, hat ein Zwölfjähriger aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße die Polizei gerufen. Am Dienstagnachmittag rief der Junge bei der Polizei an und beklagte, dass er von seiner Mutter körperlich angegriffen worden sei, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurze Zeit später rief er erneut an und nahm seine Vorwürfe gegen sie zurück.

Die Beamten fuhren trotzdem zur angegeben Adresse, an der sich eine Zahnarztpraxis befand. Dort stellte sich heraus, dass der Junge von seiner Mutter geführt wurde, weil er nicht auf den Behandlungsstuhl wollte. (afp)