Zwölf Verletzte bei Großbrand in Autoteilefabrik

16.09.2017 Plettenberg. Bei einem Großbrand in einer Autoteilefabrik im sauerländischen Plettenberg sind zwölf Menschen leicht verletzt worden. Dazu zählten elf Mitarbeiter einer benachbarten Firma, die am Freitagabend leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Ein Feuerwehrmann kam ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem nächtlichen Großeinsatz waren rund 200 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren beteiligt. Erst nach rund elf Stunden war der Brand gelöscht.

Dem Feuer sei ein Wasserrohrbuch in einer Halle vorausgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Möglicherweise habe sich das Wasser mit Chemikalien vermischt und so den Brand ausgelöst. Wegen möglicher Gefahren durch Chemikalien waren das Firmengebäude sowie benachbarte Wohnhäuser evakuiert worden.

Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am Samstagmorgen gab die Feuerwehr Entwarnung. Luftmessungen der Behörden hätten keine kritischen Werte ergeben. (dpa)