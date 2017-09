Zug reißt Tankwagen auf: Harnstofflösung fließt aus

13.09.2017 Siegen. Beim Zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Tankwagen sind am Mittwoch in Siegen tausende Liter Harnstoff ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei war der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer nach einem Bremsmanöver auf einer bergigen Straße zurück auf einen Bahnübergang gerutscht. In diesem Moment hatten sich die Schranken geschlossen. Der Lokführer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, den Zusammenstoß verhinderte er aber nicht. Der 46-Jährige verletzte sich leicht. An dem Zug und dem Anhänger entstand hoher Sachschaden. Laut Polizei ist die Harnstofflösung (Adblue), die zum Reinigen von Dieselabgasen eingesetzt wird, für Menschen und Umwelt ungefährlich.