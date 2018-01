Zug prallt im südlichen Münsterland gegen umgestürzten Baum

03.01.2018 Selm. Ein Regionalzug ist in Selm im südlichen Münsterland gegen einen entwurzelten Baum geprallt. Der Zug sei am Mittwochmorgen durch den Aufprall teilweise aus den Schienen gesprungen, sagte ein Bahnsprecher. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Es waren rund 70 Fahrgäste im Zug. Die Feuerwehr hole sie nach und nach aus dem demolierten Fahrzeug. Sie sollten anschließend mit Bussen von der Unfallstelle fortgebracht werden. Die Bergung auf der Strecke zwischen Lünen und Lüdinghausen dauere an.