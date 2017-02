Unfall am Bahnhof Löwen

18.02.2017 Löwen. Nur wenige Hundert Meter von einem Bahnhof in Belgien entfernt entgleist ein Zug. Gut zwei Dutzend Menschen werden verletzt, einer stirbt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einem Zugunglück in Belgien ist ein Mensch gestorben, etliche weitere wurden verletzt. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Löwen entgleiste ein Personenzug, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. 27 Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Den Angaben zufolge befanden sich 84 Menschen an Bord des Zuges. Der Getötete gehörte demnach nicht dazu. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar, genauso wie die Identität des Toten.

Etwa 500 Meter vom Bahnhof der Provinzhauptstadt entfernt habe zum Zeitpunkt des Unfalls ein Mensch auf den Gleisen gestanden, teilte die Polizei Löwen mit. Der erste Waggon des Zuges sei entgleist und auf die Seite gekippt. Die anderen beiden Waggons blieben in der Spur. Der Zug, der auf dem Weg von Löwen in den Küstenort De Panne war, hatte den Angaben zufolge noch kein hohes Tempo aufgenommen.

Ein Großteil der Passagiere konnte den Zug unverletzt verlassen, einige der Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An der Unfallstelle waren Rettungskräfte im Einsatz, auch der belgische Premierminister Charles Michel und Löwens Bürgermeister Louis Tobback eilten an den Unfallort. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Laut den Behörden war die genaue Unglücksursache zunächst unklar. Verkehrsminister François Bellot teilte mit, mehrere Ermittlungen seien aufgenommen worden.

Premier Michel sprach den Opfern und ihren Angehörigen über den Kurznachrichtendienst Twitter sein Beileid aus. Er lobte zudem das rasche Eingreifen der Rettungsdienste. (dpa)