Passanten riefen die Polizei

30.08.2017 Landau. Kurioser Einsatz für die Polizei in Landau: Passanten alarmierten die Beamten und meldeten einen Mann mit heruntergelassener Hose. Vor Ort stellte sich die Situation allerdings anders dar.

Zu einem kuriosen Einsatz ist die Polizei in Landau gerufen worden. Den Beamten sei am Dienstag eine männliche Person mit heruntergelassener Hose gemeldet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Streife gemeinsam mit dem Vollzugsdienst vor Ort eintraf, stellte sich heraus: Der Mann hatte die falsche Hosengröße gewählt, weswegen das Kleidungsstück immer wieder nach unten rutschte. (dpa)