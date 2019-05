Neues Zuhause in Nicaragua

28.05.2019 Masaya . Zwei weiße Tigerbabys haben im Nationalzoo in Nicaragua ein neues Zuhause gefunden. In der freien Wildbahn kommen die Tiere kaum noch vor.

Zwei weiße Tigerbabys haben im Nationalzoo in Nicaragua ein neues Zuhause gefunden. Die fünf Monate alten Geschwister Osman und Halime seien ein Geschenk eines mexikanischen Zoos, sagte Zoodirektor Eduardo Sacasa am Montag (Ortszeit). Sie sind demnach die dritte Generation von in Mexiko in Gefangenschaft geborenen Tigern.

Weiße Tiger und Löwen sind extrem selten, weltweit gibt es nur einige hundert. Die Tierschutzorganisation WWF schätzt, dass die Zahl wilder Tiger von 100.000 im Jahr 1900 auf heute rund 3900 zurückgegangen ist. Zwar ist ihre Zahl in den vergangenen Jahren laut WWF wieder gestiegen, dennoch sind sie weiter vom Aussterben bedroht.

"In ihrem natürlichen Lebensraum sind sie fast verschwunden, mehr von ihnen leben in Zoos", sagte Sacasa. (afp)