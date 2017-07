Zoll stellt 30.000-Euro-Hochzeitsgürtel aus Gold sicher

14.07.2017 Düsseldorf. Einen goldenen Hochzeitsgürtel im Wert von etwa 30 000 Euro hat der Zoll am Düsseldorfer Flughafen beschlagnahmt. Eine Niederländerin, die aus der Türkei einreiste, habe das 21-karätige Stück in ihrer Handtasche bei sich gehabt, teilte das Hauptzollamt am Freitag mit.

Der hinterzogene Steuerbetrag für den Gürtel beträgt laut Zoll mehr als 6500 Euro. Gegen die 28-Jährige, die mit ihrem Mann und ihrem Kind unterwegs war, sei ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet worden.

Da die Familie den Angaben zufolge keinen Wohnsitz in Deutschland hat und die Sicherheitsleistung für die Abgaben und die zu erwartende Strafe nicht leisten konnte, stellten die Zöllner den Goldschmuck sicher. Einen Goldring, der bei der Kontrolle am Dienstag ebenfalls gefunden wurde, durfte die Frau behalten. (dpa)