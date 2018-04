Zoll findet 20 Tonnen unverzollten Tabak

20.04.2018 Iserlohn. In einer Lagerhalle in Iserlohn hat der Zoll rund 20 Tonnen unverzollten und unversteuerten Tabak entdeckt. Der Fund sei die bisher größte Sicherstellung von Rauchtabak in Nordrhein-Westfalen, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamts Essen am Freitag. Der gesamte Steuerschaden belaufe sich auf etwa 500 000 Euro. Gegen einen 53 Jahre alten Polen erging Haftbefehl. Er soll die Halle angemietet und den Tabak dort eingelagert hatte.

Die Zollfahnder hatten bereits im März in der Halle die 97 Kartons mit jeweils 200 Kilogramm Tabak gefunden. Anfang April nahmen sie dann den 53-Jährigen fest. In beschlagnahmten Unterlagen fanden sie Hinweise, dass der Tabak zu Wasserpfeifentabak weiterverarbeitet werden sollte. Woher der Tabak stammt, konnte noch nicht geklärt werde. Der 53-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist nach Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß. (dpa)