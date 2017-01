Lieferung aus Thailand

17.01.2017 Düsseldorf. Die Überraschung war groß, als ein Ehepaar aus Düsseldorf seine Post aus Thailand beim Zoll abholen wollte und das Paket vor den Augen der Beamten öffnete. Zum Vorschein kamen 140 getrocknete Tiere.

Zöllner sind in Düsseldorf auf 140 getrocknete Frösche gestoßen - sorgfältig verpackt in einem Postpaket. Ein Düsseldorfer Ehepaar hatte die Tierchen in Thailand bestellt - wohl als Weihnachtsessen. Das Paket kam laut Zollamt bereits im Dezember in Düsseldorf an. Da die Fröschesorgfältig in 20 Tüten eingeschweißt waren und nichts auf den ungewöhnlichen Inhalt hindeutete, öffneten die Beamten die Sendung vorerst nicht.

Als die Eheleute das Päckchen abholen wollten, prüften sie den Inhalt vor den Augen der Beamten. Für die war die Überraschung groß. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt war klar: Die Sendung ist nicht einfuhrfähig und muss vernichtet werden. Ähnliches Pech hatte erst kürzlich ein 24-Jähriger, dem der Zoll ebenfalls in Düsseldorf 6,5 Kilogramm Entenfüße in Aspik abnahm. (dpa)