Zoff am Arbeitsplatz: Prozess um Mordversuch beginnt

13.07.2017 Dortmund. In einem Dortmund Krankenhaus kommt es angeblich zu einem Mobbingfall. Dann hat einer der Mitarbeiter plötzlich ein Messer in der Brust. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Nach einem beinahe tödlichen Messerangriff muss sich ein Mitarbeiter eines Dortmunder Krankenhauses von Freitag (09.15 Uhr) an wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Der 28-jährige Angeklagte soll sauer gewesen sein, weil er angeblich ständig gemobbt und kritisiert worden ist. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er seinem 47-jährigen Kollegen am 20. Januar 2017 auf dem Krankenhausgelände aufgelauert und völlig unvermittelt mit einem Messer zugestochen hat. Die 20 Zentimeter lange Klinge bohrte sich tief in den Oberkörper des Opfers. Das Leben des attackierten Mannes konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden. (dpa)