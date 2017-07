Zeugen halten mutmaßlichen Supermarkt-Einbrecher auf

12.07.2017 Essen. Mit Gewalt haben Zeugen bei einem Supermarkt in Essen einen mutmaßlichen Einbrecher gestoppt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann in der Nacht auf Mittwoch eine Scheibe des Markts im Essener Südosten einschlagen wollen, als er überrascht worden sei, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Zeugen hätten den Mann gegen seinen Willen in ein Auto zerren wollen. Der Polizei sei zunächst eine Schlägerei gemeldet worden. Deshalb rückte sie mit mehreren Streifenwagen an. Für den mutmaßlichen Einbrecher musste ein Rettungswagen kommen.