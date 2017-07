Zerkratzte Autos: Alsdorf und das Problem mit dem Pfau

26.07.2017 Alsdorf. So schön, aber auch so nervig: Ein herrenloser Pfau stolziert seit Tagen immer mal wieder durch Alsdorf bei Aachen, hackt nach Zeugenaussagen auf geparkte Autos ein und zerkratzt den Lack. Bürger aus dem Stadtteil Alsdorf-Ofden riefen in der Hoffnung auf Hilfe beim Ordnungsamt an, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. "Das Ordnungsamt ist für Fundtiere zuständig, aber nicht für Wildtiere", sagte Stadtsprecher Stefan Schaum. Dem Verdacht, das Tier sei aus dem Alsdorfer Tierpark ausgebüxt, widersprach Tierparkleiter Stefan Heffels. Der Tierpark habe eigene Pfaue und die seien alle noch da. Er gehe davon aus, dass der nervende Pfau aus einer Privatzucht kommt. Andere Medien hatten zuvor berichtet.