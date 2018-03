Zeitungsbotin unter eigenem Auto eingeklemmt

20.03.2018 Erndtebrück. Eine Zeitungsbotin ist im siegerländischen Erndtebrück von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Sie habe am Dienstagmorgen beim Aussteigen vergessen, den Wagen gegen Wegrollen zu sichern, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto setzte sich rückwärts in Bewegung. Als der Pkw gegen sie prallte, stürzte die 50-Jährige und der Wagen überrollte sie. Eingeklemmt unter dem Auto konnte sie laut Polizei ihren Ehemann und Rettungskräfte mit dem Handy rufen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.