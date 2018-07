Erfolgreiches Unternehmen aus Kanda

Toronto. Ein kanadisches Unternehmen mischt die Körperschmuck-Szene auf. Die temporären Tattoos, die das Start-up in alle Welt verschickt, treffen offenbar den Zeitgeist.

Von Karsten Lettau, 20.07.2018

Der Name der vermeintlich großen Liebe, ein Sinnspruch, den man früher noch als Inbegriff der Weisheit wähnte, ein Urlaubsandenken, dass im Rausch noch als großartige Idee erschien, oder einfach eine verlorene Wette.

Die Liste der Ursachen ist lang, an denen so manche verunglückte Tätowierung ihren Ursprung nahm, und das der Träger nur allzu gern ungeschehen machen würde. Mittlerweile gibt es eigene Fernsehshows für Menschen, die darum wetteifern, wer am schlimmsten daneben gelangt hat mit seinem Körperschmuck.

Das hat wohl auch ein junges Start-up aus Kanada mitbekommen. Und sie haben eine Geschäftsidee daraus entwickelt, die mittlerweile äußerst erfolgreich ist. Die Firma Inkbox stellt temporäre Tattoos her, die deutlich echter aussehen sollen als alles, was es bisher auf dem Markt gibt. Die Artikel sind komplett organisch und werden zusammen mit einem Kit geliefert, mit dem sie sich in 15 Minuten selber auftragen lassen. Die Motive halten anschließend bis zu 18 Tage. 450.000 Stück davon haben sie seit ihrer Gründung bereits in alle Welt verschickt, 60.000 alleine im letzten Monat.

Die Nutzer haben dabei die Wahl zwischen über 1000 vorgefertigten Motiven, aber auch die Möglichkeit, eigene Kreationen zu erstellen. So kann man sich mit ständig wechselnden Motiven schmücken, oder sein Wunschmotiv eine Weile "probezutragen" bevor es dauerhaft gestochen wird.