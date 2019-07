Unglück in Niedersachsen

25.07.2019 Cloppenburg. Bei einem Brand in einem Hühnerstall in Niedersachsen sind am Mittwoch rund 86.500 Tiere verendet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ein Brand in einem Hühnerstall im niedersächsischen Neuenkirchen-Vörden, bei dem rund 86.500 Tiere verendeten, ist entgegen erster Annahmen in dem Gebäude ausgebrochen. Das Feuer habe offensichtlich nicht von einem brennenden Feld auf die Anlage übergegriffen, sondern sei aus unklarer Ursache im Innern entstanden, teilte die Polizei in Cloppenburg am Mittwochabend mit. Erst danach sei es zum Flächenbrand auf dem abgeernteten Feld gekommen.

Der Brand war am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Zunächst war von rund 80.000 toten Hühnern die Rede. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf etwa 2,8 Millionen Euro. Zur Brandbekämpfung waren fast 180 Feuerwehrkräfte und 40 Fahrzeuge im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (afp)