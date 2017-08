Brief an US-Präsident Trump

In einem Brief an den US-Präsidenten bittet der zehnjährige Frank Donald Trump, den Rasen des Weißen Hauses mähen zu dürfen.

Washington. Gerade mal zehn Jahre alt ist Frank und möchte bereits jetzt im Dienste des US-Präsidenten arbeiten. Der junge Amerikaner hat Donald Trump in einem Brief darum gebeten, den Rasen des Weißen Hauses mähen zu dürfen, um Amerika Ehre zu erweisen.

Von Alexandra Mölleken, 04.08.2017

"Sehr geehrter Herr Präsident, es wäre mir eine Ehre, wenn ich für Sie am Wochenende den Rasen des Weißen Hauses mähen dürfte." So beginnt der gerade einmal zehnjährige Frank seinen Brief an Donald Trump persönlich.

"Obwohl ich erst zehn bin, möchte ich dem Land zeigen, wozu junge Leute wie ich im Stande sind", schrieb der Zehnjährige in seinem Brief weiter. "Ich bewundere Ihren geschäftlichen Hintergrund und habe auch mein eigenes Business gestartet. Seit einiger Zeit mähe ich den Rasen meiner Nachbarn. Bitte schauen Sie sich dafür den beiliegenden Flyer an", fügt Frank weiter hinzu und leitet damit die Absicht seines Briefes ein.

Im weiteren Verlauf des Briefes nennt der junge Amerikaner einige seiner Dienste. Am Ende betont er, dass er diese natürlich nicht gegen Bezahlung ausführen würde, da er lediglich dem Präsidenten und der gesamten Nation Ehre erweisen möchte. Auch die handschriftliche Unterschrift darf natürlich nicht fehlen, auch wenn diese erst beim zweiten Versuch richtig gelungen ist.

WH releases copy of 10-year-old Frank's letter to Pres Trump offering to mow the WH lawn. pic.twitter.com/RNDdViH58g — Mark Knoller (@markknoller) 2. August 2017

Die Sprecherin des US-Präsidenten, Sarah Sanders, hatte den Brief am Mittwoch entgegengenommen. Über Twitter wurde dieser veröffentlicht und seitdem unzählige Male geklickt, geteilt und kommentiert.