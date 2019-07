Feuerwehr räumt Gebäude

05.07.2019 Nürnberg. In einer Filiale der Agentur für Arbeit in Nürnberg hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben. Mindestens zehn Menschen klagten nach beißendem Gestank über Beschwerden.

Mindestens zehn Menschen sind bei einem Vorfall in einer Filiale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg verletzt worden.

Beißender Geruch habe sich am Freitagvormittag in dem Gebäude in der Innenstadt ausgebreitet, das dann von der Feuerwehr geräumt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr in der Innenstadt war wegen des Einsatzes stark behindert. (dpa)