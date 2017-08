Zehn Verletzte bei Unfall in Reichshof

05.08.2017 Reichshof. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind in Reichshof (Oberbergischer Kreis) zehn Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet ein 18-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in das Fahrzeug einer 46-jährigen Frau. In beiden Autos saßen jeweils fünf Menschen. Neun von ihnen kamen mit leichten Blessuren davon. Ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.