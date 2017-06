Terroranschläge in London

London. Auf der London Bridge fuhren die Täter mit einem Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern und attackierten anschließend Menschen mit Messern.

Nur zwei Wochen nach dem Attentat auf Konzertbesucher in Manchester hat erneut ein Terroranschlag das Vereinigte Königreich getroffen. Am späten Samstagabend raste ein Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Passanten. Danach fuhr er weiter zum nahe gelegenen Borough Market. Drei Männer stiegen aus und attackierten Menschen mit Messern. „Dies ist für Allah“, sollen die Terroristen nach Augenzeugenberichten gerufen haben, als sie auf ihre Opfer losgingen.

Nach dem Terroranschlag werden derzeit 48 Verletzte in Krankenhäusern der britischen Hauptstadt behandelt. Weitere Opfer seien schon vor Ort versorgt worden, teilte der Rettungsdienst am Sonntag auf Twitter mit.

Die britischen Parteien wollen nun ihren Wahlkampf aussetzen. Die Labour-Partei werde nach Absprache mit den anderen Oppositionsparteien bis zum Abend keinen Wahlkampf führen, sagte der Vorsitzende Jeremy Corbyn. Zuvor hatte die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May eine Unterbrechung ihrer Kampagne angekündigt.

Transporter rast in Menschenmenge

Bei den Vorfällen sind der Polizei zufolge mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Neben sechs Opfern seien drei mutmaßliche Attentäter erschossen worden, so die Ermittler am Sonntagmorgen. Sie gingen davon aus, dass es sich bei den toten Angreifern um alle handelte, die für die Attacke auf der Brücke verantwortlich gewesen seien.

Die mutmaßlichen Attentäter hätten Westen getragen, die wie Sprengstoffwesten aussahen - diese hätten sich später aber als Attrappen herausgestellt, sagte der Chef der britischen Antiterror-Einheit, Mark Rowley, am Sonntagmorgen. Die Verdächtigen seien rund acht Minuten nach dem ersten Anruf erschossen worden.

Eine BBC-Reporterin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Brücke befand, berichtete, der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Eine andere Zeugin berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, sie habe Menschen gesehen, die offenbar mit einem Messer verletzt worden seien.

Panik und Chaos am Anschlagsort

Die Ereignisse wurden von Panik und Chaos beherrscht: Polizisten rannten durch belebte Straßen und riefen Zivilisten zur Flucht auf. Polizeiboote waren auf der Themse im Einsatz. Augenzeugen berichteten, dass Männer mit riesigen Messern auf Passanten am Borough Market einstachen. Die Londoner Polizei rief dazu auf, Videos und Fotos des Vorfalls auf einer eigens eingerichteten Internetseite hochzuladen.

Auch Stunden nach dem Beginn der Attacken blieb ein großes Gebiet von London weiter abgesperrt. Die Polizei nahm mindestens drei kontrollierte Sprengungen vor. Ein Foto eines Augenzeugen zeigte einen Mann, der durch Einsatzkräfte am Boden gehalten wurde.

Der Borough Market, einer der ältesten Lebensmittelmärkte Londons, ist eine beliebte Touristenattraktion. Er liegt nur wenige Hundert Meter südlich der London Bridge.

As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3. Juni 2017

Ein Augenzeuge berichtete bei CNN, dass zwei Männer mit Messern in ein Restaurant nahe der London Brigde gestürmt und zwei Menschen attackiert haben sollen. Die Polizei stürmte ein Abend ein Restaurant - offenbar auf der Suche nach Verdächtigen. Ein Augenzeuge hielt die Situation in einem Video fest, das er bei Twitter veröffentlichte.

London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX — James Yates (@Yatesy17) 3. Juni 2017

May spricht von "potenziellem terroristischen Akt"

Premierministerin Theresa May wurde nach Angaben aus der Downing Street über die Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten. Sie wertete die Vorfälle mit Toten und Verletzten als "potenzieller terroristischer Akt" und rief einem Bericht des "Telegraphs" zufolge für Sonntagmorgen eine Sicherheitssitzung ein.

#BREAKING: van has hit pedestrians on London Bridge in central London: "15-20 injured"; armed police at scene pic.twitter.com/bxuZDTMcma — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 3. Juni 2017

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen.

Messerstecherei in Vauxhall hatte keinen Zusammenhang zu den Terroristen

Und auch im Londoner Trendviertel Vauxhall rückten Beamte zu einem Einsatz aus, twitterte die Metropolitan Police. Bei diesem dritten Zwischenfall handele es sich aber um eine Messerstecherei, die nichts mit den Attacken zu tun habe. Das teilte Scotland Yard in der Nacht zum Sonntag mit. Vauxhall liegt südlich der Themse.

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3. Juni 2017

