Französische Kampfflugzeuge fliegen über dem Arc de Triomphe am 14.07.2017 in Paris bei der Parade zum französischen Nationalfeiertag.

Paris. Frankreich feiert seinen Nationalfeiertag. Anlass dafür ist der Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als Geburtstunde der französischen Revolution gilt. Wir werfen einen Blick auf skurille Besonderheiten unseres Nachbarn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2017

Der Nationalfeiertag in Frankreich wird am 14. Juli in Erinnerung an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789 gefeiert. Ein guter Anlass, um einen Blick auf unser Nachbarland zu werfen und zehn skurrile Fakten genauer zu betrachten.

1 Postmortale Eheschließung

Das französische Recht erlaubt eine Eheschließung auch dann, wenn einer der beiden Brautleute stirbt. Für die postmortale Eheschließung gibt es jedoch einige Voraussetzungen: Sie ist nur möglich, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, beispielsweise ein Unfalltod, nachdem ein Paar schon konkrete Vorbereitungen für eine Hochzeit gemacht hat. Das Recht wurde in Frankreich während des Ersten Weltkriegs eingeführt.

Foto: dpa Symbolbild: Zwei frisch Verheiratete präsentieren ihre Eheringe.

2 Paris hat nur ein Stoppschild

Die Hauptstadt Frankreichs Paris hat nur ein einziges Stoppschild. Es befindet sich am Ausgang einer Firma für Baumaterial in der Nähe der Seine im 16. Arrondissement. Ansonsten gilt im Stadtverkehr immer rechts vor links.

Foto: DPA Paris hat nur ein einziges Stoppschild.

3 Teuerste Kartoffel der Welt

Bis zu 5000 Euro zahlt man für ein Kilo der Kartoffel-Sorte "Bornotte". Die Sorte wird auf der französischen Atlantikinsel Noirmoutier angebaut. Die Bretonischen Bauern düngen die Pflanzen mit Seetang und tränken den Boden mit Meerwasser. Das gibt der "Bornotte" einen leicht salzigen Geschmack. Im Jahr ernten die Bauern nur 40 Tonnen der Kartoffel. An wenigen Tagen im Mai kommt sie auf den Markt. Feinschmecker genießen die "Bornotte" im Dessert: Leicht geröstete Scheiben der Kartoffel werden mit Vanillecremes oder Schokolade serviert.

4 Pont Neuf

Der Brücken-Name "Pont Neuf" ist ein wenig irreführend: Übersetzt heißt sie "Neue Brücke", bezeichnet aber die älteste Brücke in Paris, die im Originalzustand erhalten ist. Die "Pont Neuf" wurde 1607 fertiggestellt. Im Paris des 16. Jahrhunderts gab es nur vier Brücken über die Seine. Der Bau der "Neuen Brücke" wurde damals immer dringender, weil der Stadtverkehr große Schäden auf den bereits existierenden Brücken angerichtet hatte.

Foto: dpa Die Brücke Pont Neuf in Toulouse, Frankreich.

5 Älteste Tonaufnahme der Welt

Der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville machte 1860 mit einem Phonautografen eine Aufnahme von dem Volkslied "Au claire de la lune". Diese gilt heute als älteste Tonaufnahme der Welt. Erst 17 Jahre später erhielt Thomas Alva Edison das Patent für seinen Phonografen.

6 Paris-Syndrom

Bei einem Urlaub in der Hauptstadt Frankreichs kann man am "Paris-Syndrom" erkranken. Das Syndrom ist eine vorübergehende psychische Störung. Sie tritt durch den Unterschied der hohen Erwartungshaltung der Touristen an Paris und der eigentlichen Realität der Stadt auf. Die Symptome sind beispielsweise Wahnzustände, Halluzinationen, Verfolgungswahn oder Angst.

Foto: dpa Paris weckt in vielen Menschen hohe Erwartungen.

7 Verbotener Schweine-Name

Laut dem französischen Gesetz ist es verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen. Zu Zeiten des Herrschers war es verboten, diesen zu beleidigen. Um seine Missbilligung auszudrücken, nannte ein Bauer kurzerhand sein Schwein Napoleon. Daraufhin wurde das Gesetz erlassen, dass kein Schwein in Frankreich Napoleon genannt werden darf.

Foto: dpa Symbolbild: Schweine dürfen in Frankreich nicht "Napoleon" getauft werden.

8 Über 1000 Käsesorten

In Frankreich gibt es über 1000 Käsesorten. Einige Sorten sind vor allem bei den Deutschen beliebt: Camembert, Brie oder Roquefort beispielsweise.

Foto: dpa Symbolbild: Frankreich hat Käseliebhabern viel zu bieten.

9 Beliebteste Touristen-Attraktion

Wer an Frankreich denkt, der hat vor allem das Louvre oder den Eiffelturm vor Augen. Beide sind beliebte Touristen-Attraktionen, die beliebteste Attraktion ist jedoch eine andere: Das französische Disneyland hat jährlich die meisten Besucher, nämlich an die vierzehn Millionen.

10 Champagner-Flaschen

Die Franzosen trinken pro Jahr an die 162 Millionen Flaschen Champagner. Im Schnitt sind das zweieinhalb Flaschen pro Franzose.