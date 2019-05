Tier trug Gurt mit Kamerahalterung

02.05.2019 KOPENHAGEN. Nach dem Fund eines in ein Geschirr gezurrten Belugawals wird der Meeressäuger im arktischen Norden Norwegens zur lokalen Attraktion. Anwohner berichten, sie hätten den Meeressäuger an der Nase streicheln können.

Ein offenbar abgerichteter Belugawal scheint sich in Norwegen gerne in der Nähe von Menschen aufzuhalten. Beim Blick aus dem Fenster am Morgen habe er als Erstes den Wal zu Gesicht bekommen, sagte Jørgen Ree Wiig vom norwegischen Fischereiverband der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag in Hammerfest. „Ich habe gedacht, ich träume.“

Der zahme Belugawal wurde in der vergangenen Woche im Polarmeer entdeckt. Er trug einen engen Gurt mit einer Kamerahalterung, auf dem „Ausrüstung St. Petersburg“ zu lesen war. Noch ist unklar, warum der Wal das Geschirr trug oder ob das Tier Teil eines russischen Militärprogramms in der Region sein könnte.

Anwohner in Norwegen berichten, sie hätten den Meeressäuger in den vergangenen Tagen an der Nase streicheln können. (ap)