Zahlreiche Unfälle und eine Massenkarambolage

18.04.2017 Porta Westfalica. Starker Regen und viel Verkehr haben innerhalb kurzer Zeit auf einer Autobahn in der Nähe von Porta Westfalica zu sechs Unfällen geführt. Bei den Karambolagen am Montagabend wurden neun Menschen schwer und fünf leicht verletzt, es entstand ein Schaden von 200 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem fuhr ein mit 58 jugendlichen Sportlern besetzter Bus in ein Stauende und schob mehrere Autos ineinander. Ein mit acht Menschen besetzter Transporter kippte um. Allein an diesem Unfall waren acht Fahrzeuge beteiligt. Die Autobahn blieb für vier Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich auf zwölf Kilometer.