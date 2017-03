Zahlreiche Spuren und Hinweise nach Duisburger Banküberfall

17.03.2017 Duisburg. Nach dem Duisburger Banküberfall mit einem gefesselten Sparkassen-Mitarbeiter gehen die Ermittler zahlreichen Hinweisen nach. Ob sich dabei eine heiße Spur auf die flüchtigen Täter ergibt, müsse sich noch zeigen, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg am Freitagmorgen. "Es gibt zahlreiche Spuren." Auch auf den roten Golf älteren Baujahrs gebe es Hinweise, der kurz vor dem Überfallalarm mit zwei jungen Männern davongefahren sei.

Die unbekannten Täter haben eine größeren Geldbetrag im Tresorraum erbeutet und dort einen Mitarbeiter gefesselt zurückgelassen. Nach dem Überfallarm am Donnerstagmorgen war lange Zeit nicht klar, ob sich Mitarbeiter der Sparkasse in der Gewalt der Täter befinden. Als Spezialkräfte der Polizei nach rund drei Stunden in die Räume vordrangen, waren die Täter bereits weg. Zwei in der Nähe zunächst festgenommene Männer kamen am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß, weil sie ein lückenloses Alibi für die Tatzeit nachweisen konnten.

Nach Polizeiangaben blieben alle fünf Mitarbeiter der betroffenen Sparkassen-Geschäftsstelle unverletzt. Eine Mitarbeiterin, die bei ihrer Ankunft am Donnerstagmorgen misstrauisch geworden war und die Polizei alarmierte, habe zwei Kollegen vom Betreten der Räume abgehalten. Ein weitere Mitarbeiterin der Sparkasse konnte sich zwischenzeitlich aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. (dpa)