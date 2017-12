Untersuchung zu sexuellem Missbrauch

12.12.2017 Arnheim. Eine Untersuchungskommission kommt zu dem Ergebnis: Sexueller Missbrauch und Belästigung ist im Sport in den Niederlanden keine Ausnahme. 2000 Athleten zwischen 18 und 50 Jahren wurden befragt.

Sexueller Missbrauch und Belästigung minderjähriger Sportler sind in den Niederlanden weit verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchungskommission im Auftrag des niederländischen olympischen Sportverbandes NOC/NSF unter der Leitung des ehemaligen Innenministers Klaas de Vries.

Die Befragung von 2000 niederländischen Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 18 und 50 Jahren ergab, dass mindestens zwölf Prozent von ihnen als minderjährige Sportler sexuell missbraucht oder belästigt worden sind. In vier Prozent der Fälle habe es sich um schweren Missbrauch oder Vergewaltigung gehandelt. 40 Prozent der Täter sollen Sportkameraden gewesen sein.

Die Kommission überprüfte im Verlauf ihrer Untersuchung zudem 103 Missbrauchsmeldungen und sprach mit 30 Opfern. Auch analysierte sie 686 Meldungen, die bei der Vertrauensstelle Sport seit 2001 eingegangen sind. In 70 Prozent dieser Fälle seien die Übergriffe von Trainern, Betreuern oder anderen Vertrauenspersonen erfolgt. Bei Hochleistungssportler ist das Risiko, sexuell misshandelt zu werden, der Studie zufolge am größten.

Kritik übten zahlreiche Opfer an der Arbeitsweise der Vertrauensstelle Sport, die nach der Annahme der Klagen häufig keine weiteren Untersuchungen durchführte. De Vries' Kommission schlug unter anderem die Abschaffung von Verjährungsfristen vor, so dass auch nach langer Zeit noch Verfahren eingeleitet werden könnten. In allen niederländischen Sportvereinen sollen in Zukunft Aufklärungsveranstaltungen stattfinden.

Das Thema sexueller Missbrauch im Sport ist zur Zeit weltweit ein viel beachtetes Thema. Besonders die Dutzenden Missbrauchsfälle unter amerikanischen Leistungsturnerinnen durch den ehemaligen Verbandsarzt Larry Nassar sorgten für Aufsehen. In Deutschland kündigte das Bundesinnenministerium zuletzt an, Förderrichtlinien für den Spitzensport künftig um Maßnahmen gegen Missbrauch zu ergänzen.

Eine Studie der Uniklinik Ulm und der Deutschen Sporthochschule Köln hatte im vergangenen Jahr 1800 Leistungssportlerinnen und Leistungssportler in Deutschland befragt. Danach war etwa ein Drittel der Teilnehmer schon einmal von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen. (SID)