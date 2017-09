Zahlreiche Drogenfunde bei Hausdurchsuchungen: Festnahmen

07.09.2017 Aachen. Bei zwei Kontrollen hat die Polizei Aachen eine große Menge Drogen und eine Waffe sichergestellt. Drei Menschen wurden festgenommen. Als die Beamten am Mittwoch mit einem Durchsuchungsbefehl in eine der Wohnungen kamen, fanden die Polizisten neben mehreren Handys auch große Mengen an Drogen und Verpackungsmaterialien. Sämtliche Funde wurden beschlagnahmt und der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Im zweiten Fall kontrollierten Beamte einen 27 Jahre alten Fahrradfahrer. Da dieser Drogen und ungewöhnlich viele Geldscheine bei sich hatte, erwirkte die Polizei einen Durchsuchungsbefehl. In der Wohnung des 27-Jährigen fanden die Beamten schließlich eine Schreckschusswaffe, zahlreiche Handys und eine große Menge Drogen. Der Mann und eine 37-jährige Frau, die ebenfalls in der Wohnung war und Drogen dabei hatte, wurden vorläufig festgenommen. (dpa)