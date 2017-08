Zahl der polizeibekannten Rocker in NRW leicht gestiegen

28.08.2017 Düsseldorf. Die Zahl der polizeibekannten Rocker in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Im Juli seien knapp 2200 Rocker in den einschlägigen Clubs registriert worden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts am Montag in Düsseldorf. Der Anstieg betrug damit im Vergleich zum Vorjahresmonat fünf Prozent. Die Zahl der örtlichen Rockergruppen, der sogenannten Charter und Chapter, war dabei sogar rückläufig: Von 91 auf 87 Gruppen. Die starke Expansion der Szene in den Vorjahren scheint damit deutlich abgeflaut.

Die Zahl der Rocker hatte sich den LKA-Zahlen zufolge in NRW von 2010 bis 2016 von 520 auf fast 2100 vervierfacht. Der Anstieg sei aber zum Teil durch eine veränderte Erfassung bedingt, berichtete das LKA am Montag: Die Rockerclubs Freeway Riders und Brothers MC, immerhin mit 468 Köpfen vertreten, seien vor drei Jahren noch nicht mitgezählt worden, obwohl sie damals schon existiert hätten.

Ein zweiter Effekt wird durch den höheren Ermittlungsdruck gegen die Rockerszene zumindest nicht ausgeschlossen: "Dadurch identifizieren wir vermutlich deutlich mehr Mitglieder der Rockerclubs als früher", sagte die LKA-Sprecherin. Die meisten Mitglieder in NRW haben demnach aktuell die Bandidos mit 880 Rockern, die Hells Angels kommen auf 343. Die "Rheinische Post" hatte zuerst über die Juli-Zahlen berichtet. (dpa)