Zahl der Verletzten nach Karambolage auf A2 gestiegen

13.09.2017 Oelde. Die Zahl der Verletzten nach der Karambolage auf der Autobahn 2 im Münsterland hat sich deutlich erhöht. Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, wurden bei dem schweren Unfall 28 Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Polizei war zunächst von 17 Verletzten ausgegangen. Zwei Menschen sind bei dem Unfall nahe Oelde gestorben.

Die Polizei erhöhte zudem die Zahl der beteiligten Fahrzeuge von 12 auf 14 erhöht, auch ein Reisebus war in den Unfall verwickelt. Der Polizei zufolge wurde er jedoch nur leicht beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauerte in den frühen Morgenstunden noch an. Die A2 war auch mehr als acht Stunden nach dem Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen noch gesperrt.

Nach Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 17.25 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Oelde zu einem plötzlichen Wetterumschwung. "Zu dieser Zeit soll dort Starkregen eingesetzt haben, der mehrere Fahrzeugführer veranlasste, erheblich abzubremsen", erläuterte der Sprecher. Es kam zu einem Auffahrunfall; einige der 14 beteiligten Fahrzeuge überschlugen sich. (dpa)