Zahl der Verletzten nach Jacht-Explosion erhöht sich auf 16

12.07.2017 Minden. Nach der Explosion einer Jacht in Minden am Dienstagabend hat sich die Zahl der Verletzten auf 16 erhöht. "Wir haben drei Schwerverletzte", sagte der Leiter der Feuerwehr Minden, Heino Nordmeyer. "Die drei Schwerverletzen wurden operiert, sind aber stabil", erklärte er. Zwei von ihnen waren auf dem Schiff, als es explodierte, sie wurden von Trümmern verschüttet. Da das Boot zum Teil unter Wasser geriet, geriet auch einer der Menschen an Bord mit dem Kopf unter Wasser. Der dritte Schwerverletzte stand am Steg und hat schwere Verletzungen im Gesicht. Am Dienstagabend war das Boot gegen 22.30 Uhr im Jachthafen in Minden aus bislang ungeklärter Ursache explodiert.