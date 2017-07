Vorfall am Flughafen von Ibiza

Bonn. Nicht gerade zimperlich ist ein Kofferträger am Flughafen von Ibiza mit Gepäckstücken umgegangen. Flugreisende filmten, wie der Mann die Koffer durch die Gegend schmiss. Sein Wutanfall hat nun Konsequenzen.

Haben Sie sich auch schon mal nach einem Flug in den Urlaub gewundert, warum Ihr Koffer mit reichlich Dellen und Macken auf dem Kofferband am Airport landet? Dann haben Sie vielleicht auch schon mal indirekt Bekanntschaft mit einem bestimmten Gepäckträger gemacht. Urlauber hatten vor einigen Tagen den Mann gefilmt, wie er am Flughafen von Ibiza Koffer meterweit durch die Luft wirft und gegen sie tritt.

Das unter anderem bei Youtube und Facebokk verbreitete Video zeigt, wie der Mitarbeiter offenbar von einem Gepäckwagen gefallene Koffer und Kinderwagen übelst malträtiert. Das Video wurde aus dem Terminal des Flughafens aufgenommen, von wo die Passagiere den Vorfall beobachteten und sehen konnten, was da gerade mit ihren Koffern geschah.

Nachdem der Kofferträger einige Gepäckstücke auf dem Anhänger seines Wagens geworfen hatte, lässt er schließlich mehrere Koffer einfach liegen und fährt mit seinem Fahrzeug weg.

Mitarbeiter mittlerweile suspendiert

Seinen Wutanfall muss der Kofferträger nun teuer bezahlen: Sein Arbeitgeber, die Fluggesellschaft Iberia, hat ihm ohne Fortzahlung der Bezüge suspendiert. Der Mitarbeiter habe mit seinem Verhalten das Image der Gesellschaft und von mehr als 7.000 Handling-Mitarbeitern beschädigt, die an 29 Flughäfen in Spanien beschäftigt seien.

Gleichzeitig hat sich Iberia bei den betroffenen Fluggäste entschuldigt. Das Verhalten des Mitarbeiters widerspreche der Unternehmenspolitik, heißt es in einer Mitteilung der spanischen Airline.