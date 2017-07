Wuppertaler Stadtrat stimmt über Bau einer Seilbahn ab

10.07.2017 Wuppertal. Die Universität in Wuppertal liegt auf der Höhe, der Hauptbahnhof unten im Tal. Bislang fahren die Studenten in überfüllten Bussen zum Campus. In ein paar Jahren könnten sie vielleicht eine Seilbahn nehmen. Am Montag stimmt der Rat über das Millionen-Projekt ab.

Nach jahrelanger Diskussion will der Stadtrat in Wuppertal heute über den Bau einer Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs abstimmen. Der Tagesordnungspunkt 11.1 "Projekt Seilbahn - Grundsatzbeschluss" steht erst gegen Ende der Sitzung (Beginn 16.00 Uhr) auf dem Plan. Der nach Schätzungen rund 82 Millionen Euro teure Bau soll das im Tal gelegene Zentrum besser mit der Universität auf der Südhöhe verbinden. Bislang war die Abstimmung zwei Mal verschoben worden. Eine Bürgerinitiative bekämpft das Vorhaben.

Falls der Stadtrat grünes Licht gibt, soll vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens geklärt werden, ob das vorgesehene Grundstück für die Talstation am Hauptbahnhof zur Verfügung steht. Das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Mit der mehr als 100 Jahre alten Schwebebahn hat die Stadt bereits ein einzigartiges Verkehrsmittel. (dpa)