GZSZ bei RTL

30.04.2019 BERLIN. Kaum eine Rolle aus der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) ist so bekannt wie die des Jo Gerner. Schauspieler Wolfgang Bahro sagte nun, dass er die Rolle bereits zweimal hinschmeißen wollte.

Seit 1993 mimt Wolfgang Bahro in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) den Schurken Jo Gerner. Zweimal habe er in dieser Zeit hinschmeißen wollen, weil ihm das Drehbuch nicht gepasst habe, sagte der 58-Jährige der „Bild“-Zeitung. So habe Jo Gerner seine damalige Freundin Barbara Graf erniedrigen sollen - „doch für mich ist Gerner kein Psychopath, der jemanden quält“. Am Ende habe er die Szenen zwar gedreht. „Aber seitdem habe ich beim Drehbuch ein gewisses Mitspracherecht“, berichtet der Schauspieler. (dpa)