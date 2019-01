Totes Tier neben den Gleisen entdeckt

Ein toter Wolf wurde in der Nähe von Hannover gefunden.

14.01.2019 Hannover. Ein Güterzug hat in der Nähe von Hannover einen Wolf überfahren. Das Tier sei am Samstag von dem Zug erfasst und getötet worden, teilte die Bundespolizei am Sonntagabend mit. Der Kadaver wurde neben der Bahnstrecke gefunden.

Die Bundespolizei barg das tote Tier gemeinsam mit einem Wolfsberater der Jägerschaft Hannover. Es sollte an der tierärztlichen Hochschule untersucht werden. Die Bundespolizei wies darauf hin, dass tote Wildtiere beim Auffinden niemals berührt werden sollten. (afp)