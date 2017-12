Wohnungsbrand in Dortmund: Frau stirbt

23.12.2017 Dortmund. Eine 73 Jahre alte Frau ist am Samstag bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben gekommen. Sie habe im Bett gelegen und sei bewusstlos gewesen, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Die Frau sei sofort ins Freie gebracht worden, eine Notärztin habe aber nur noch ihren Tod feststellen können. Weitere Menschen hätten sich nicht in der Wohnung aufgehalten, hieß es. Die Einsatzkräfte retteten eine Katze und versorgten sie mit Sauerstoff. Das Tier kam zu einem Tierarzt. Laut Polizei ist die Ursache für das Feuer unklar. Es werde ermittelt, sagte ein Sprecher.