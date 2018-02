11.02.2018 Neuss. Die Feuerwehr hat am Sonntag in Neuss einen lebensgefährlich verletzten und bewusstlosen Menschen aus einer brennenden Dachwohnung gerettet. Auch ein Haustier sei in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Zur verletzten Person, Brandursache und Schadenshöhe konnten zunächst keine weiteren Angaben mitgeteilt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.