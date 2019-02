Tierischer Einsatz in Hessen

Eine Wanderratte steckt völlig hilflos in einem der kleinen Löcher eines Kanaldeckels fest.

Bensheim. Im südhessischen Bensheim sind Feuerwehr und Tierrettung am Sonntag einem kleinen Nager zur Hilfe geeilt. Eine korpulente Ratte steckte in einem Kanaldeckel fest.

Von Sebastian Meltz, 25.02.2019

Es ist ein herzzerreißender Schnappschuss, den die Berufstierrettung Rhein Neckar am Sonntagabend auf der eigenen Facebook-Seite veröffentlicht hat. Zu sehen ist auf dem Foto ein kleiner Rattenbock, der sich unfreiwillig im südhessischen Bensheim in eine extrem missliche Lage manövriert hat: Der wohlgenährte Nager steckte nämlich völlig hilflos in einem der kleinen Löcher eines Kanaldeckels fest.

Weil es kein Vor und kein Zurück mehr gab, befreiten die Berufstierrettung Rhein Neckar und die Feuerwehr Bensheim-Auerbach die Wanderratte mit gebündelten Kräften. Der ganze Einsatz ist in einem Video zu sehen, das ein Mitarbeiter der Berufstierrettung mit einer Helmkamera aufgenommen hat. Nach der Befreiungsaktion überreichten Kinder aus der Nachbarschaft den Helfern ein selbstgemaltes Bild als Dankeschön. Der Rattenbock konnte unverletzt wieder freigelassen werden.

Der Fall erinnert stark an das kleine Eichhörnchen, das sich im Dezember 2016 in München ebenfalls nicht mehr selbstständig aus dem Loch eines Kanaldeckels befreien konnte.