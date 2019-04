29 Tote auf Madeira

18.04.2019 Funchal/Düsseldorf. Unter den Opfern des Busunglücks auf Madeira könnten auch Menschen aus NRW sein. Noch ist offiziell nicht bestätigt, woher die verunglückten Urlauber kamen. Aber Ministerpräsident Laschet rechnet mit dem Schlimmsten.

Unter den Opfern des schweren Busunglücks auf Madeira vermutet die nordrhein-westfälische Landesregierung auch Menschen aus NRW. „Wir müssen davon ausgehen, dass bei diesem schweren Unglück auch Menschen aus Nordrhein-Westfalen zu Schaden gekommen sind“, teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag mit. Die Landesregierung machte zunächst keine Angaben, ob auch Tote unter den Opfern aus NRW sind. Der Polizei zufolge standen Reisende aus dem Rhein-Erft-Kreis bei Köln auf einer Liste des Busunternehmens.

Bei dem Busunfall auf der portugiesischen Urlaubsinsel am Mittwochabend starben 29 Menschen, darunter vermutlich 27 Deutsche. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt.

„Unser besonderes Mitgefühl gilt all denen, in deren Familien oder Freundeskreis Opfer zu beklagen sind, oder die noch in Sorge um verletzte Angehörige sind“, sagte Laschet. „Sie können sicher sein: Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen schweren Stunden bei ihnen, die Menschen in Nordrhein-Westfalen stehen an ihrer Seite.“

In dem Bus könnten sich möglicherweise Reisende aus dem Rhein-Erft-Kreis bei Köln befunden haben. Auf einer Liste des Busunternehmens stünden Namen von Menschen aus dem Kreis, sagte eine Polizeisprecherin aus dem Rhein-Erft-Kreis. „Ob sie sich tatsächlich in diesem Bus befunden haben, dazu haben wir noch keine Erkenntnisse.“ Die Informationen seien aus dem Auswärtigen Amt in Berlin gekommen.

Meisten Opfer haben bei Trendtours gebucht

Die meisten Opfer des Busunglücks auf Madeira hatten ihre Reise bei dem hessischen Unternehmen Trendtours Touristik aus Frankfurt am Main gebucht. 51 Feriengäste in dem Bus waren Kunden des Unternehmens, wie der Reiseveranstalter am Donnerstag mitteilte. In einer Stellungnahme kündigte das Unternehmen Unterstützung für die Opfer und ihre Angehörigen an. Zwei weitere Betroffene waren Kunden des Anbieters Schauinsland-Reisen.

Die Reisegruppe sei mit einem gecharterten Bus auf dem Weg zu einer Abendveranstaltung in Funchal gewesen, "als der Bus aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und eine Böschung hinab stürzte", erklärte Trendtours. Das Unternehmen habe bereits ein Unterstützungsteam nach Madeira geschickt.

Der Reiseveranstalter sei "zutiefst erschüttert" über den Unfall und spreche allen Opfern und Angehörigen sein Beileid aus. "Wir werden den Betroffenen im Rahmen des uns Möglichen jede Unterstützung in diesen schweren Stunden leisten", kündigte das Unternehmen an. (dpa/afp)