Auszug aus dem Weißen Haus

Farbwechsel: Für die Familie Obama geht es vom Weißen Haus in eine rote Backsteinvilla.

18.01.2017 Washington. Golfschläger, Fernseher, Kleider und Bücher: Die Obamas haben bereits ihre Sachen gepackt und ziehen aus dem Weißen Haus aus. Die Stadt verlassen sie aber nicht.

Vom Weißen Haus zum roten Haus: Am Freitag endet die Amtszeit von Barack Obama, und somit auch sein Wohnrecht im palastähnlichen Gebäude an der Pennsylvania Avenue 1600 in Washington D.C. Doch das neue Heim der Familie Obama ist bereits gefunden.

Am Dienstag brachte ein Umzugstrupp, unter der Anweisung von Mitarbeitern des Weißen Hauses, das Hab und Gut Amerikas Noch-First-Familiy in ihr neues Heim. Zukünftig werden die Obamas in einer ansehnlichen Backsteinvilla im noblen Kalorama, einem Stadtteil von Washington D.C, wohnen – zur Miete. (Britta Röös)