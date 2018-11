Fessel-Video

Lewis Hamilton (l.) und Will SMith beim Großen Preis der Formel 1 in Abu Dhabi.

27.11.2018 Abu Dhabi. Mit einem lustigen Video haben Schauspieler Will Smith und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton einen Hit im Internet gelandet. Innerhalb kurzer Zeit klickten mehr als zwei Millionen User den Clip.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (33) und Hollywood-Star Will Smith (50) haben mit einem lustigen Internetvideo einen viralen Hit gelandet. Der Clip zeigt, wie Smith seinen Freund vor dem Grand Prix in Abu Dhabi am Sonntag an einen Stuhl fesselt, um selbst das Rennen zu fahren. „Du bist schwarz, ich bin schwarz, keiner wird den Unterschied feststellen.“

Auf der Facebook-Seite das Schauspielers wurde der Clip bis Dienstagmorgen über zwei Millionen Mal angeklickt, auf der Seite von Hamiltons Mercedes-Team sogar über fünf Millionen Mal.

Der britische Rennfahrer, der das Abschlussrennen in Abu Dhabi gewann und in diesem Jahr zum fünften Mal Weltmeister wurde, nannte Smith nachher „einen großen Bruder“, der viel Energie habe. Der US-Schauspieler hatte zuvor den Wunsch geäußert, den Formel-1-Zirkus einmal aus nächster Nähe zu erleben. (dpa)