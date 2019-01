Neues aus Hollywood

Will Smith 2016 in London bei der Europa-Premiere des Films "Collateral Beauty".

07.01.2019 Los Angeles. Vor über 15 Jahren waren Will Smith und Martin Lawrence zuletzt als "Bad Boys" unterwegs. Jetzt könnte es ein Widersehen geben.

US-Schauspieler Will Smith (50, "Men in Black") kurbelt mit einem Instagram-Post die Gerüchte um den Drehbeginn des dritten Teils von "Bad Boys" an.

Am Sonntagabend schrieb er: "Tag 1. Ich halte euch auf dem Laufenden" - und veröffentlichte dazu das Foto eines Stapels mit zehn Büchern mit der Aufschrift "Bad Boys for Lif3", bei denen es sich allem Anschein nach um Drehbücher handelt.

Anfang November hatte Smith auf Instagram bereits ein Video veröffentlicht, das ihn zusammen mit Co-Darsteller Martin Lawrence zeigt, und darin verkündet: "Es ist offiziell! Nach langer Zeit sind wir zurück! Bad Boys for Life".

"Bad Boys – Harte Jungs" ist ein Actionfilm des US-amerikanischen Regisseurs Michael Bay aus dem Jahr 1995. Seit "Bad Boys 2" von 2003 waren die Kino-Cops Mike (Will Smith) und Marcus (Martin Lawrence) nicht mehr gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. (dpa)