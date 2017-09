07.09.2017 München. Für den "Playboy" ließ sie die Hüllen fallen, auf dem Oktoberfest aber wird Patrizia Dinkel zünftig im Dirndl unterwegs sein. Und dort will sich die Köchin aus Oberfranken einfach treiben lassen.

Wiesn-Playmate Patrizia Dinkel (21) mag Bier und ist gerne mit ihren Freunden unterwegs. Die Oberfränkin ist "Miss Oktober" im "Playboy" und repräsentiert das Magazin somit dieses Jahr auf der Wiesn - im Dirndl. Das sei ihr eine Ehre, sagte sie den Angaben nach.

Voraussichtlich werde sie jeden Tag auf dem Oktoberfest sein, kündigte Dinkel an. Vor allem möge sie die Stimmung dort und sich mit der Menge treiben zu lassen, sagte die Köchin weiter.

Das größte Volksfest Deutschlands startet am 16. September. An die 500 000 kommen alljährlich allein am ersten Festtag. Das Spektakel endet am 3. Oktober und dauert damit 2017 einen Tag länger als sonst. (dpa)