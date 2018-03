Internationale Städterankings

Frankfurt/London. Welche Städte sind besonders lebenswert, wo ist das Leben außerordentlich teuer? Und wie schneiden deutsche Städte im internationalen Vergleich ab? Die Ergebnisse liefern jetzt zwei Untersuchungen.

Von Judith Nikula, 21.03.2018

In München, Düsseldorf und Frankfurt lebt es sich in Deutschland am besten. Dies zeigt eine Studie zur Lebensqualität internationaler Städte, die das Beratungsunternehmen Mercer am Dienstag veröffentlicht hat. Weltweit steht bereits zum neunten Mal Wien an Platz eins. Danach folgen Zürich und Auckland. Auch im internationalen Vergleich gehören München, Düsseldorf und Frankfurt zur Top Ten und liegen auf den Plätzen drei, sechs und sieben.

Insgesamt hat Mercer 231 Großstädte untersucht. Die Studie berücksichtigt dabei Kriterien wie die Gesundheitsversorgung, das Verkehrsangebot, die Luftverschmutzung, die Sicherheit und die politische Stabilität. Den letzten Platz der Rangliste belegt wie auch in den letzten Jahren Bagdad.

Brot und Wein sind teuer in Singapur

Zeitgleich hat das britische Analyseunternehmen Economist Intelligence Unit (EIU) untersucht, welche Städte die höchsten Lebenshaltungskosten aufweisen. Die teuerste Stadt der Welt ist den Ergebnissen zufolge Singapur. Auf den weiteren Plätzen folgen Paris, Zürich, Hongkong und Oslo. Die niedrigsten Lebenshaltungskosten gibt es in Damaskus, Caracas sowie Almaty.

Die Studie der EIU analysierte die Preise von mehr als 150 Produkte und Dienstleistungen, darunter Brot, Wein und Benzin sowie Mieten, Transport, Privatschulen und Haushaltshilfen. Insgesamt wurde 133 Städte miteinander verglichen.