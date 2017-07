Wieder Verdacht eines illegalen Autorennens

02.07.2017 Köln. Nach einem Verkehrsunfall in Köln mit einem an den Laternenmast geprallten Auto vermutet die Polizei ein illegales Autorennen. Zwei Pkw, die auf dem Zubringer zur A57 in Richtung Autobahnkreuz Köln-Nord unterwegs waren, beschleunigten nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend hinter einem Tunnel deutlich. Beim Wechsel beider Autos vom linken Fahrstreifen auf die Verzögerungsspur kurz vor der Anschlussstelle Ehrenfeld verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle. Sein Auto schleuderte in die Grünfläche und stieß an einen Laternenmast. Beim Aufprall verletzte sich der Kölner leicht.

Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Sonntag wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine des 18-Jährigen und des 19-jährigen Fahrers des anderen Autos einkassiert. Außerdem stellten die Beamten die beiden Fahrzeuge sowie auch die Handys aller Fahrzeuginsassen sicher.

Nur eine Woche zuvor hatte die Polizei zwei anderen jungen Männern in Köln die Führerscheine wegen Verdachts eines illegalen Autorennens abgenommen. Einer der beiden Fahrer war in einem Industriegebiet gegen einen geparkten Anhänger geschleudert. Gut zwei Wochen zuvor wurde in Mönchengladbach ein Fußgänger tödlich verletzt. Er wollte eine Straße überqueren und wurde von einem Auto mit hohem Tempo erfasst. Die Polizei vermutet auch hier ein illegales Autorennen. (dpa)