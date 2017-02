Wieder Sturm? Kürzeres Programm zu Altweiber möglich

22.02.2017 Düsseldorf. Der aufziehenden Sturm könnte den Düsseldorfern das Altweiber-Fest am Donnerstag durcheinanderwirbeln. Die Karnevalisten wollen kurzfristig entscheiden, ob das Programm an Weiberfastnacht verkürzt wird. Entschieden werde das am Donnerstagmorgen, sagte Sven Gerling, der Sicherheitschef beim Comitee Düsseldorfer Carneval, am Mittwoch. An Altweiber wird mittags das Rathaus gestürmt, dort spielen bis zum Nachmittag Musikbands. Im vergangenen Jahr musste wegen des Wetters der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf abgesagt werden.

Als Konsequenz nehmen die Jecken in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten an Rosenmontag einen anderen Zugweg. Statt am windigen Rheinufer startet der Tross mit rund 120 Wagen und 8500 Mitwirkenden am Rand des Zentrums auf einer großen Straße. "Wir sind im Inneren der Stadt besser geschützt", sagte Zugleiter Hermann Schmitz. Das Motto der Session heißt: "Uns kritt nix klein, Narrenfreiheit die muss sein".

Für die fünf Kilometer langen Strecke werden die Sicherheitsmaßnahmen aufgestockt. Es werde noch einmal mehr Personal eingesetzt, erklärten die Karnevalisten, ohne weitere Angaben zu machen. Düsseldorf hat wie Köln für Rosenmontag ein Lkw-Verbot für weite Teile der Innenstadt erlassen. Zudem werden Bauschuttcontainer als Schutz vor Attentaten mist Lastwagen aufgestellt. (dpa)