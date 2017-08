Opfer in Lebensgefahr

Vor dem Bistro in Wuppertal ist am Samstagabend ein Streit eskaliert.

20.08.2017 Wuppertal. In Wuppertal ist es erneut zu einer Messerattacke gekommen. Vor einem Bistro ist am Samstagabend ein Streit eskaliert, ein 53-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke in Wuppertal hat es in der nordrhein-westfälischen Stadt erneut einen folgenschweren Messerangriff gegeben. Ein 42-Jähriger habe am Abend nach einem Streit vor einem Bistro mehrmals auf einen 53-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit.

Am Freitag war in Wuppertal bereits ein 31-Jähriger bei einer Messerattacke getötet und sein 25-jähriger Bruder verletzt worden. Die Polizei nahm inzwischen zwei jugendliche Tatverdächtige fest. (dpa)