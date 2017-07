Wieder Geldautomat gesprengt: Täter entkommen ohne Beute

20.07.2017 Troisdorf. In Troisdorf bei Bonn haben Unbekannte erneut einen Geldautomaten gesprengt. Zwei Männer hätten in der Nacht zum Donnerstag vergeblich versucht, das Gerät in einer ehemaligen Bankfiliale zu leeren, teilte die Polizei mit. Die Täter seien ohne Beute in einem dunklen Auto Richtung Bonn geflohen. Anwohner hatten die Beamten nach der Explosion und Brandgeruch alarmiert. An dem Gebäude entstand kein größerer Schaden, auch die Anwohner waren laut Polizei nicht in Gefahr. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Tat reiht sich ein in eine Serie von Geldautomatensprengungen in NRW.