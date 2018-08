Quiz zu 20 Jahre Rechtschreibreform

Bonn. Die Rechtschreibreform wird an diesem Mittwoch 20 Jahre alt. Seit ihrer Einführung haben sich so manche Neuerungen längst wieder abgeschafft, wieder andere sorgen auch heute noch für große Verwirrung. Wie gut kennen Sie sich auf diesem Gebiet aus?

Von Alina Remer, 01.08.2018

Am 1. August 1998 wurde die Rechtschreibreform eingeführt und hat für ordentlich Chaos gesorgt. So wirkten Wörter wie "Grislibär" oder "Majonäse" erst einmal ganz schön gewöhnungsbedürftig. Auch das dreifache "f" beispielsweise in "Schifffahrt" oder "Stofffetzen" sah ganz falsch aus.

In den letzten 20 Jahren wurde die Reform noch einige Male geändert, sodass es einem schwer viel, bei all den Änderungen überhaupt noch den Überblick zu behalten.

Doch wie gut kennen Sie sich eigentlich mit der deutschen Rechtschreibung aus? Der GA hat ein kleines Quiz zusammengestellt, mit dem Sie ihre orthografischen Kenntnisse testen können.