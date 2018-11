Bonn. Maiskoben sind ein beliebter Snack. Ob gegrillt oder gekocht: Oft scheint es schier unmöglich, den Kolben ohne größere Schweinerei zu essen. Wir schaffen Abhilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2018

Wer kennt das nicht? Man freut sich auf einen leckeren Maiskolben als Beilage zum Essen oder als Snack zwischendurch. Doch die Freude wehrt nur so lange, bis man sich während des Verzehrs ordentlich bekleckert hat. Ein Video, das aktuell im Internet kursiert, schafft Abhilfe mit einem simplen Trick.

Der junge Mann spießt jeweils eine Reihe Maiskörner des Kolbens auf und hebelt diese herunter. Anschließend kann er die Maiskörner einfach vom Spieß herunterknabbern. So einfach, wie genial. Nach dem letzten Maiskorn einfach die nächste Reihe aufspießen und vorsichtig herunterhebeln.

