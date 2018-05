Wie bei Tetris: Transporter und Auto auf Lastwagen gestapelt

04.05.2018 Oberhausen. Für einen ungewöhnlichen Anblick hat in Oberhausen ein mit Fahrzeugen beladener Lastwagen gesorgt: Auf dem Lkw waren ein Transporter und ein Auto gestapelt. Nach Polizeiangaben vom Freitag stand die skurrile Ladung am Donnerstag an einer Tankstelle. Der Lastwagen hatte demnach kein amtliches Kennzeichen, viele Reifen waren abgefahren.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der für den Export bestimmte Lkw zuvor mit Überführungskennzeichen unterwegs und mit einem Defekt an der Tankstelle stehengeblieben war. Der Lastwagen wurde aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei wollte ermitteln, wer als Halter und Fahrzeugführer für die mangelhaft gesicherte Ladung und die abgefahrenen Reifen verantwortlich ist. (dpa)